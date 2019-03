I fatti del giorno - America Latina (4)

- Venezuela: Assemblea nazionale dichiara emergenza nazionale per blackout - L’Assemblea nazionale venezuelana, il parlamento controllato dall’opposizione, ha dichiarato "emergenza nazionale" per il blackout che è da diversi giorni causa di interruzione della fornitura in molte parti del paese. “Si dichiara lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, a causa della calamità pubblica generata per l’interruzione prolungata delle forniture elettriche”, si legge nel decreto presentato ieri dal presidente dell’Assemblea e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidò. Con il decretò, che avrà una durata di 30 giorni con possibilità di proroga, Guaidò chiede “cooperazione internazionale” per superare la crisi e ordina ai suoi rappresentanti diplomatici all’estero di coordinare l’aiuto. Nel decreto, inoltre, si ordina ai militari e alle forze di sicurezza di astenersi dall’impedire o ostacolare le proteste per i blackout. Durante il dibattito in aula Guaidò ha convocato per oggi manifestazioni di protesta in tutto il paese. (segue) (Res)