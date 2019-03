Imprese: M5s, arresti vertici Blutec svelano ragioni ritardi

- Davide Aiello, deputato del Movimento cinque stelle in commissione Lavoro, impegnato da mesi sulla questione Blutec di Termini Imerese, sottolinea in una nota: "In questi mesi siamo sempre stati al fianco dei lavoratori della Blutec di Termini Imerese. L'obiettivo del governo, fin dall'inizio, è stato quello di prorogare la cassa integrazione per il 2019 e dare tempo all'azienda di rilanciarsi con un nuovo piano industriale per salvaguardare tutti i lavoratori. Purtroppo oggi capiamo il perché dei tanti ritardi e dei mancati investimenti da parte dell'azienda: l'arresto dei vertici conferma tutte le perplessità di questi mesi". Aiello, quindi, prosegue: "Per questo la decisione del ministro Di Maio di contattare l'amministratore giudiziario per salvaguardare tutti i livelli occupazionali rappresenta il primo e fondamentale passaggio per tutelare i lavoratori, le vere vittime di questa storia, che questo governo non abbandonerà". (Com)