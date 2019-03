Energia: Eni realizza due nuovi impianti fotovoltaici in Tunisia e Pakistan

- Eni, tramite le proprie società Eni New Energy Pakistan ed Eni Tunisia Bv, ha avviato la costruzione di due nuovi impianti fotovoltaici, rispettivamente in prossimità del campo a gas di Bhit (Eni operatore per il 40 per cento) in Pakistan, e nella concessione petrolifera di Adam (Eni operatore per il 25 per cento) in Tunisia. Lo riferisce un comunicato stampa di Eni. Gli impianti, a sostegno delle operazioni upstream, forniranno energia verde operando in configurazione offgrid. L’impianto fotovoltaico di Adam, situato nel governatorato di Tataouine, ha una capacità di picco di 5 Mw. L’energia prodotta sarà utilizzata direttamente dal sito industriale diminuendo i consumi di gas e risparmiando l’emissione in atmosfera di oltre 6.500 tonnellate l'anno di CO2. L’impianto, la cui realizzazione è prevista entro la fine del 2019 e che rientra nell’ambito dell’accordo di cooperazione con la compagnia di Stato Entreprise tunisienne d’activites petrolieres (Etap) per lo sviluppo di progetti di generazione da fonti rinnovabili in Tunisia, prevede un innovativo sistema ibrido di generazione di energia elettrica con batterie di accumulo che permetteranno di favorire l’integrazione con le turbine a gas esistenti. Eni riconferma così il proprio impegno nella decarbonizzazione del sistema energetico tunisino. (segue) (Com)