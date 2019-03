Energia: Eni realizza due nuovi impianti fotovoltaici in Tunisia e Pakistan (3)

- Eni è presente in Tunisia dal 1961 e opera nel paese nei settori upstream con attività concentrata nelle aree desertiche del sud e nell’offshore mediterraneo, Gas and Lng Power and Marketing con la gestione del gasdotto Transmed che collega l’Algeria all’Italia attraverso la Tunisia e Refining and Marketing. Eni è presente in Pakistan dal 2000 e opera nel Paese nel settore Upstream con attività concentrate nei permessi di Bhit/Badhra (Eni operatore 40 per cento), Kadanwari (Eni operatore 18,42 per cento), Latif (Eni 33,3 per cento), Sawan (Eni 23,68 per cento) Zamzama (Eni 17,75 per cento) e Miano (Eni 15,16 per cento). Attualmente Eni sta operando nell’offshore pachistano ed è inoltre attiva nel paeseanche nel settore Midstream. (Com)