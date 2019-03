Iraq-Iran: Rohani incontra ex premier Maliki

- Il presidente iraniano, Hassan Rohani, ha incontrato quest’oggi a Baghdad l’ex premier iracheno Nuri al Maliki, leader della coalizione Stato di diritto. Lo si apprende da un comunicato diramato dall’ufficio di Maliki, secondo cui il colloquio si è concentrato in particolare sul futuro delle relazioni bilaterali. “Iraq e Iran possono avere un ruolo importante a sostegno della stabilità della regione”, ha indicato l’ex premier iracheno, auspicando una “maggiore cooperazione tra i due paesi, in particolare a livello politico ed economico”. Da parte sua, Rohani ha confermato l’impegno della Repubblica islamica a consolidare i rapporti con l’Iraq in tutti i settori, ricordando come la sicurezza del paese vicino sia “di grande importanza per l’Iran”. (segue) (Irb)