Kosovo: presidente parlamento Veseli, non danneggiare relazioni con Usa

- Il Kosovo non può danneggiare le proprie relazioni con gli Stati Uniti. Lo ha detto il presidente del parlamento kosovaro, Kadri Veseli, secondo quanto riportato dal quotidiano “Epoka e Re”. "Lo dico pubblicamente: la mia posizione sarà la stessa degli Stati Uniti e dei nostri partner occidentali. Non resto nemmeno per due giorni in un governo che minaccia queste relazioni. Questa relazione non riguarda solo alcuni Stati, ma riguarda il futuro di questo Stato, questa nazione. Non posso immaginare lo sviluppo, la prospettiva, l'esercito del Kosovo, permettetemi di chiamarlo sviluppato, senza relazioni con gli Stati Uniti e l'Unione europea", ha detto Veseli in risposta a chi gli chiedeva la sua posizione rispetto alla misura dei dazi sulle merci serbe e della richiesta degli Usa di sospendere la misura. (segue) (Kop)