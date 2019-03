Energia: Kazakhstan, previsto calo produzione petrolifera nel 2019 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche le previsioni di crescita per i settori agricolo (6,2 per cento), delle costruzioni (3,7 per cento), del commercio (4,3 per cento), dei trasporti (3,8 per cento) restano invariate. La crescita della produzione industriale sarà dell'1,6 per cento, con un aumento del comparto manifatturiero che sarà superiore a quello dell’industria mineraria. La stima sulle esportazioni è stata aumentata di 0,3 miliardi a 54,4 miliardi di dollari. Le prospettive delle importazioni sono rimaste a 32,9 miliardi di dollari. "Tenendo conto dei fattori di sviluppo summenzionati, la crescita del Pil reale del 2019 è stimata al 3,8 per cento. Il Pil nominale nel 2019 è stimato a 64,3 miliardi di tenge, superiore di 323,5 miliardi di tenge rispetto alla stima precedente. Il Pil pro capite sarà di 9,409 dollari", ha detto Dalenov. (Res)