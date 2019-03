Imprese: Miceli (Pd) su Blutec, dopo arresti Di Maio convochi subito tavolo al Mise

- Il deputato del Partito democratico e segretario provinciale del Pd di Palermo, Carmelo Miceli, in una nota sottolinea: "Dopo gli arresti dei vertici di Blutec, il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio convochi subito un tavolo straordinario al Mise con l'amministratore giudiziario, i sindaci del territorio e le sigle sindacali". Il deputato, quindi, insiste: "Il governo si muova subito per evitare che l'intervento dello Stato attraverso il sequestro diventi un modo per interrompere il processo di reindustrializzazione. Ci sono 130 lavoratori in azienda, 570 in cassa integrazione e decine senza ammortizzatori che hanno diritto ad avere risposte, il ministro deve correre". (segue) (Com)