Difesa: al via il 18 marzo l’esercitazione Nato-Georgia 2019

- Prenderà il via il 18 marzo l’esercitazione Nato-Georgia 2019 che si svolgerà presso il Centro di formazione e valutazione congiunto dell’Alleanza nel paese caucasico. Alla manovra militare parteciperanno oltre 350 militari di 21 Stati membri della Nato (Albania, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Germania, Danimarca, Estonia, Francia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti) e di quattro paesi partner della NATO (Azerbaigian, Finlandia, Georgia e Svezia). Il ministero della Difesa georgiano ha riferito che l’esercitazione Nato-Georgia 2019 è la seconda che si svolge nel Pacchetto sostanziale di cooperazione Nato-Georgia dopo quella avvenuta nel 2016. "Nato-Georgia 2019 è l'esercitazione più importante per la Georgia e la pietra angolare per rafforzare la cooperazione politico-militare tra l’Alleanza atlantica e Georgia", riporta il ministero della Difesa, di Tbilisi. (segue) (Res)