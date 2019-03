Tav: Chiamparino, hanno allungato brodo per Euorpee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Piemonte, Sergio Chiamparino, intervenendo a "Circo Massimo" su Radio capital, in merito alla vicenda Tav, dopo quanto emerso dal Cda di Telt di ieri, ha affermato: "Non potevano non partire i bandi per Tav, per bloccarli serviva un atto formale dei due governi. Con la mano sinistra sono partiti, con la destra si dice ne parliamo tra sei mesi. Hanno allungato il brodo per arrivare alle Europee". In merito alla consultazione popolare, po, il presidente della Regione chiarisce: "Referendum sulla Tav? Non è sulla Tav e non è un referendum, ma una consultazione popolare per far pronunciare i piemontesi vista la situazione quantomeno ingarbugliata". (Rin)