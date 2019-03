Cina: schianto Ethiopian Airlines, rilasciati passaporti di emergenza per familiari vittime (2)

- La scatola nera del velivolo Boeing 737-8 Max della Ethiopian Airlines che si è schiantato domenica subito dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba con a bordo 157 passeggeri è stata recuperata dagli investigatori sul luogo dell'incidente. È quanto riferisce l'emittente televisiva statale etiope "Ebc". La notizia giunge dopo che Ethiopian Airlines ha annunciato il ritiro a tempo indeterminato la sua flotta di velivoli Boeing 737-8 Max dopo l'incidente. È quanto reso noto dalla stessa compagnia in un comunicato. "Anche se non conosciamo ancora la causa dell'incidente, siamo stati costretti a mettere a terra la flotta come misura extra di sicurezza", si legge nella nota, ripresa dalla stampa etiope. (segue) (Cip)