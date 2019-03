Siria: da Baghdad nuove voci su presenza Al Baghdadi a Baghuz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’idea che al Baghdadi si trovi a Baghuz è condivisa dall’intelligence irachena, come sottolineato di recente dall’analista e giornalista Elijah Magnier, capo dei corrispondenti internazionali del quotidiano kuwaitiano “Al Rai”. E a sostegno di tale tesi vi sarebbero “indicazioni importanti” che alimentano l’interesse internazionale verso gli sviluppi delle operazioni militari nell’estremo est della provincia di Deir ez-Zor. E che, di conseguenza, lasciano intendere come la battaglia in corso da tre settimane a Baghuz sia diventata per lo Stato islamico una questione “di vita o di morte”. Si parte da un dato: Al Baghdadi non ha rilasciato registrazioni audio dall’agosto dello scorso anno. “Se si trovasse fuori da Baghuz, invierebbe probabilmente messaggi di sostegno ai militanti per incoraggiarli a lottare fino alla morte”. Il silenzio del leader dello Stato islamico porta a due ipotesi: la prima è che Al Baghdadi si trovi all’interno della città; la seconda è che sia morto, ferito o impossibilitato a muoversi dal proprio nascondiglio. Tuttavia, osserva Magnier ad “Agenzia Nova”, “nessun militante dello Stato islamico finora arrestato – e di arresti, precisa, ve ne sono stati di “altissimo livello” – ha mai fornito ai servizi iracheni un’indicazione a sostegno della seconda ipotesi. Qualcuno ha parlato di un Al Baghadi ferito, mai nessuno di un Al Baghdadi morto”. (segue) (Irb)