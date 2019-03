Siria: da Baghdad nuove voci su presenza Al Baghdadi a Baghuz (3)

- Un altro dettaglio importante: secondo fonti media locali, le forze della coalizione hanno rinvenuto alle porte di Baghuz il corpo decapitato di una donna yazida, probabilmente una “schiava sessuale” catturata in Iraq. Magnier ha fatto notare come si tratti un tipo di omicidio che può essere stato ordinato solo dalla leadership religiosa dello Stato islamico, che in una situazione “disperata” come quella venutasi a delineare a Baghuz potrebbe aver chiesto ai propri uomini di eliminare qualunque possibile “distrazione” per i combattenti asserragliati. “Durante la Jahiliyyah, il periodo della ‘ignoranza’ antecedente le rivelazioni del profeta Maometto, si dice che gli arabi usassero seppellire vive le loro donne prima di ogni guerra nel timore che queste venissero catturate dal nemico”, ha ricordato l’esperto. (segue) (Irb)