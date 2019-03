Ucraina: sondaggio più della metà dei cittadini ha approccio positivo verso Russia

- I cittadini ucraini hanno un atteggiamento migliore nei confronti della Russia, mentre gli atteggiamenti negativi nei confronti dei loro vicini continuano a dominare tra i russi. È quanto emerge da uno studio del Centro statistico Levada e dell'Istituto internazionale di sociologia di Kiev (Kiis). Dal novembre 2018, la percentuale di ucraini che si rapportano bene con la Russia è aumentata dal 48 al 57 per cento. Sono aumentati, secondo il sondaggio, i russi con una percezione positiva dell'Ucraina ma finora sono solo un terzo (34 per cento contro il 28 registrato in precedenza). Circa la metà dei russi e degli ucraini ritiene che dovrebbero esserci confini aperti tra i paesi, senza visti e dogane. Il 25 ed il 38 per cento, rispettivamente, si pone invece a favore di confini rigidi. (segue) (Rum)