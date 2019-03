Ucraina: sondaggio più della metà dei cittadini ha approccio positivo verso Russia (2)

- Nel corso dell'anno, la quota dei russi che sostengono la riunificazione in uno Stato è aumentata dal 10 al 17 per cento. In Ucraina solo il 4 per cento auspica tale sviluppo. La stragrande maggioranza degli intervistati tratta molto negativamente le autorità dei paesi limitrofi: solo il 7 per cento dei russi e il 13 per cento degli ucraini danno valutazioni positive del governo vicino. Tuttavia, nel senso comune, la quota di russi con una buona disposizione per la gente comune dell'Ucraina è passata dal 59 all'82 per cento in tre anni. Lo stesso indicatore in Ucraina è cresciuto dal 67 al 77 per cento. (segue) (Rum)