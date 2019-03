Ucraina: sondaggio più della metà dei cittadini ha approccio positivo verso Russia (3)

- Lev Gudkov, direttore del centro di Levada, spiega che i cambiamenti sono dovuti a fattori di natura varia, tra i quali la riduzione della campagna mediatica anti-ucraina. "La sua intensità è leggermente diminuita dal marzo 2018. Inoltre, i russi sono diventati più preoccupati per la politica interna che per la politica estera", ha spiegato Gudkov. Gli ucraini dividono nettamente l'atteggiamento nei confronti del regime e nei confronti dei russi, afferma il direttore del Levada Center. "La società ucraina è più complicata, quindi l'atteggiamento è più complicato. Gli ucraini non accettano l'aggressione contro il loro paese e Vladimir Putin", ha dichiarato Gudkov, concludendo: "I paesi hanno ancora un ricordo del passato comune e questo atteggiamento nei confronti dell'Ucraina è stato comunque creato artificialmente". I russi non hanno cambiato il loro atteggiamento nei confronti dell'Ucraina, ha dichiarato il direttore del Kiis, Vladimir Paniotto che concorda: "In Ucraina, il miglioramento è statisticamente significativo. È iniziato dopo la fine delle ostilità attive e, soprattutto, è collegato al miglioramento dell'atteggiamento nei confronti dei russi, e non verso la leadership del paese". (Rum)