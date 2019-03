Cina: notevole crescita risorse forestali con l'attuazione di progetti di rimboschimento

- La Cina ha visto una notevole crescita delle risorse forestali con l'attuazione di progetti di rimboschimento. Lo ha dichiarato Zhang Jianlong, direttore dell'Amministrazione nazionale delle foreste e delle praterie. "Il tasso di copertura forestale della Cina è aumentato di quasi 10 punti percentuali dalla riforma e apertura, con le foreste più grandi del mondo e un'espansione delle aree forestali dell'80 per cento", ha affermato Zhang. Nel frattempo, il tasso di copertura verde nelle aree rurali ha raggiunto il 20 per cento, mentre le aree urbane hanno raggiunto il 37,9 per cento. (segue) (Cip)