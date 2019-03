Cina: notevole crescita risorse forestali con l'attuazione di progetti di rimboschimento (2)

- "Nell'ambito del piano per la costruzione di una bella Cina, il paese promette di aumentare il tasso di copertura forestale al 26 per cento entro il 2035", secondo Zhang. Per raggiungere l'obiettivo, il direttore ha sottolineato che la Cina dovrebbe accelerare il ritmo di rimboschimento - circa 6,67 milioni di ettari di alberi piantati di recente ogni anno - mentre implementa una rigorosa protezione delle risorse forestali. "Saranno lanciate ulteriori misure per promuovere il ripristino ecologico delle praterie e portare avanti la creazione di parchi nazionali pilota", ha detto Zhang. (Cip)