Cina: Huawei al secondo posto per le domande di brevetto nel 2018 (5)

- Il colosso statunitense dei semiconduttori Intel ha deciso di rescindere l'accordo per la condivisione di chip per modem 5G con il secondo maggior produttore cinese di chip per dispositivi mobile, Unisoc, La decisione, annunciata nei giorni scorsi, in occasione del Mobile World Congress di Barcellona, sarebbe maturata dai timori legati al trasferimento tecnologico, che potrebbe innescare reazioni da parte di Washington. Soltanto lo scorso anno Intel aveva salutato l'accordo con Unisoc come una "impresa pluriannuale"che avrebbe garantito all'azienda Usa un accesso al vasto mercato dei chip cinese; il partenariato, che prevedeva anche il trasferimento tecnologico, era ritenuto importantissimo dalla Cina, che ha elevato lo sviluppo di un'industria nazionale dei semiconduttori a priorità nazionale. La fine dell'accordo, meno di 12 mesi dopo l'annuncio ufficiale, segnala che la campagna di "contenimento tecnologico" intrapresa dal governo Usa sta producendo effetti reali. (segue) (Cip)