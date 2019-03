Cina: Huawei al secondo posto per le domande di brevetto nel 2018 (6)

- Il governo degli Stati Uniti ha impresso una ulteriore accelerazione allo scontro in atto con la Cina per il primato tecnologico globale. Alla fine del mese scorso il dipartimento di Giustizia Usa ha formalmente incriminato l'azienda cinese leader nel campo delle telecomunicazioni, Huawei, e il suo direttore finanziario, Meng Wanzhou: sull'azienda e sul suo dirigente pendono in tutto 13 capi d'imputazione, legati al presunto aggiramento delle sanzioni Usa all'Iran e al tentativo di sottrarre informazioni sensibili a una azienda statunitense, T-Mobile. La Cina ha risposto all'offensiva di Washington con cautela: Pechino ha definito "ingiusta" e "immorale" la campagna in atto ai danni di Huawei, ma ha evitato di menzionare rappresaglie ai danni degli Stati Uniti. (Cip)