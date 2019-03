Roma: Raggi, nuovi cantieri in via di Tor Pagnotta per migliorare fermate Tpl

- "Abbiamo aperto nuovi cantieri in via di Tor Pagnotta, nel quadrante sud della città, per migliorare le fermate del trasporto pubblico. Nuove banchine bus più sicure e accessibili con percorsi per ipovedenti e scivoli per persone con disabilità. I lavori in corso su via di Tor Pagnotta fanno parte di un piano complessivo di interventi che stiamo mettendo in campo per rinnovare le fermate del trasporto di superficie e riqualificare l’intera rete. Da Portuense, sempre nella zona sud della città, a Scalo San Lorenzo, a due passi da Porta Maggiore. Tutti cantieri necessari per rendere più sicure e agevoli le fermate e migliorare la qualità della vita di chi ogni giorno utilizza i mezzi pubblici". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi.(Rer)