Libia: capo ribelli del Sudan ammette collaborazione con Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio di intelligence del Sudan ha reso noto che le persone arrestate la scorsa settimana a bordo di un camion carico di armi al confine con la Libia hanno confessato il coinvolgimento di una terza parte che collabora con il generale Khalifa Haftar. Il collaboratore è stato identificato come Abdul Wahid Nur, capo del Movimento di liberazione del Sudan, secondo il Centro sudanese per la libertà della stampa. Si tratta di un leader ribelle espulso dalle sue stesse forze a seguito di una disputa all'interno del movimento sui premi ricevuti da Haftar per combattere al fianco delle sue forze nel sud della Libia. (Lit)