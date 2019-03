Tav: Renzi (Pd), abbiamo messo in discussione non tunnel ma eccesso del progetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, intervenendo a "Radio anch'io", ha affermato: "Sul Tav avevo perplessità che sono diventate un cambio di progetto. Era eccessivo, abbiamo lavorato per 3 anni nel silenzio dal 2015 al 2017 risparmiando 2 miliardi e riducendo di 24 km. Abbiamo messo in discussione non il tunnel, ma l’eccesso del progetto". Secondo l'ex premier, "se i grillini dicono no alla Tav, l'obiettivo non è se farla o non farla, ma trovare una scusa per rinviare la decisione e arrivare alle Europee e dopo fare conti. Prenderanno quei 6 mesi che consentiranno a Di Maio di andare in campagna elettorale". Renzi ha anche ribadito: "I soldi per sbloccare le infrastrutture ci sono, li abbiamo messi noi, ma il punto è che nel governo non c’è una visione strategica sul futuro del paese, ma l'esigenza quotidiana da social network di dare risposta al proprio elettorato". (Rin)