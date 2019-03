Traffico Roma: Astral infomobilità, code su Pontina a causa incidente fra 3 camion

- Lunghe code sulla via Pontina a causa di un incidente al km 33, in direzione di Latina, che ha coinvolto tre mezzi pesanti. Al momento il traffico è bloccato tra Pomezia e Castagnetta verso sud. Ripercussioni anche verso Roma con code da Aprilia nord ugualmente a Castagnetta. E' in corso l'intervento dell'elisoccorso e pertanto la carreggiata è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Lo comunica Astral Infomobilità. (Com)