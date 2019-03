Gibuti-Francia: inizia visita di Macron, incontro con omologo Guelleh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron è arrivato ieri sera a Gibuti, prima tappa del suo tour in Africa orientale che lo vedrà oggi in Etiopia e, a partire da domani, in Kenya. Al suo arrivo a Gibuti, il presidente francese è stato ricevuto dall’omologo Ismail Omar Guelleh e ha fatto visita ai 1.450 militari del contingente di stanza nella base militare francese locale. Macron è il secondo presidente francese a recarsi a Gibuti negli ultimi 20 anni, dopo Nicolas Sarkozy nel 2010. Il paese africano detiene una posizione strategica nel Corno d'Africa e ospita diverse basi militari straniere tra cui quelle di Stati Uniti, Giappone, Germania, Italia e, più di recente, Cina. La visita di Macron servirà quindi a rafforzare i legami militari, economici e culturali con un alleato tradizionale. Dopo la tappa a Gibuti, il capo dell’Eliseo è atteso in Etiopia già nella giornata di oggi, a meno di 48 ore dal disastro aereo che ha provocato la morte di 157 passeggeri a bordo del velivolo Boeing 737-8 Max della Ethiopian Airlines, precipitato domenica scorsa subito dopo il decollo dall’aeroporto di Addis Abeba. (segue) (Res)