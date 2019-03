Gibuti-Francia: inizia visita di Macron, incontro con omologo Guelleh (2)

- Nella capitale etiope Macron sarà ricevuto dal primo ministro etiope Abiy Ahmed, insieme al quale si recherà a Lalibela, nel nord dell'Etiopia, dichiarata patrimonio dell’Unesco per le sue chiese monolitiche scavate nella roccia. In occasione della visita di Ahmed a Parigi, lo scorso anno, il presidente Macron aveva dichiarato che la Francia avrebbe contribuito al rinnovamento e al restauro del sito archeologico. In Etiopia Macron incontrerà anche il presidente Sahle Work Zewde, che ha studiato nella città francese di Montpellier ed è stato ambasciatore etiope in Francia tra il 2002 e il 2006. Mercoledì 13 marzo Macron incontrerà il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, prima di partire per il Kenya, terza ed ultima tappa del suo tour in Africa orientale. Quella di Nairobi sarà la prima visita in assoluto di un presidente francese in Kenya. Insieme al presidente keniota Uhuru Kenyatta, Macron presiederà la conferenza One Planet Summit, volta a trovare i finanziamenti necessari per i progetti di lotta ai cambiamenti climatici, in programma giovedì 14 marzo. A margine del summit, Macron avrà dei colloqui con i neoeletti presidenti della Repubblica democratica del Congo (Rdc), Etienne Tshisekedi, e del Madagascar, Andry Rajoelina. (Res)