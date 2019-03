Energia: Libia, l'impianto di polietilene di Ras Lanuf verso l'apertura ad aprile

- La società di trasformazione di petrolio e gas di Ras Lanuf (Rasco), nell’est della Libia, ha proseguito i suoi lavori per l’apertura, prevista per metà aprile, del suo impianto di polietilene. La Rasco, una consociata della National Oil Corporation (Noc), ha annunciato di aver sostituito con successo un inceneritore a combustione in preparazione della riapertura del suo impianto di polietilene. La Noc aveva annunciato nell'aprile 2018 che la produzione di etilene e polietilene avrebbe avuto inizio "presto" presso la Rasco. L'impianto di etilene di Ras Lanuf era inattivo dal 2011 e l'impianto di polietilene era stato sospeso dal 2013. Gli stabilimenti erano in attesa della manutenzione necessaria e della rimessa in servizio della raffineria per fornire la materia prima necessaria. (Lit)