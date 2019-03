Russia: “Financial Times”, Usa minacciano di boicottare Forum economico San Pietroburgo

- Alcuni importanti esponenti statunitensi hanno minacciato di non partecipare al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, reagendo in questa maniera allo stato di detenzione in cui versa il noto imprenditore Michael Calvey, coinvolto nel caso Baring Vostok. Secondo quanto riferisce il quotidiano “Financial Times”, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Russia, Jon Huntsman, ha detto che non parteciperà al Forum di San Pietroburgo visto che Calvey si trova in prigione e che nessun importante esponente delle principali compagnie statunitensi parteciperà all'evento di giugno. Calvey ha fondato Baring Vostok 25 anni fa e ora il fondo d’investimento è il principale investitore privato nel paese. È stato arrestato il mese scorso con l'accusa di frode nei confronti Vostochny Bank per 2,5 miliardi di rubli (37 milioni di dollari) e gli è stata negata la libertà su cauzione. Calvey, che ha negato le accuse, ha detto che il caso è stato strumentalizzato per esercitare pressioni su di lui e sul suo fondo d’investimento nel quadro di un contenzioso societario con un altro azionista della banca.(Res)