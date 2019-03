Traffico: riaperta Pontina direzione Roma dopo incidente, ancora chiusa verso Latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaperta la via Pontina verso Roma dopo un incidente al km 33 che ha coinvolto 3 mezzi pesanti. Ancora chiusa verso Latina, invece, con deviazioni su via della Castagnetta segnalate in loco. Verso Roma si sta in fila da Aprilia, mentre verso Latina ci sono code da Pomezia. Lo comunica Astral Infomobilità. (Com)