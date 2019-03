Yemen: ribelli Houthi “massacrano” tribù rivale Hujur

- I ribelli yemeniti Houthi hanno compiuto una strage domenica scorsa uccidendo e ferendo più di 40 persone, tutti membri della tribù degli Hujur nel distretto di Kashar, nella provincia di Hujja. Secondo quanto riferisce l’emittente televisiva “al Arabiya”, sono state colpite due famiglie del clan e in particolare donne e bambini. In particolare si contano dodici donne della famiglia al Hadi e otto della famiglia Ahdab uccise. Tra le vittime vi sarebbero anche bambini con meno di 13 anni. La tribù degli Hujur combatte contro il gruppo Houthi per espellerlo dalla provincia di Hujja. (Res)