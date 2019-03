Siria: leader Lega araba, partecipazione a summit Tunisi non è in programma

- Il segretario generale della Lega araba, Ahmed Aboul Gheit, ha annunciato che “la partecipazione della Siria al prossimo summit arabo di fine marzo a Tunisi non è in programma”. Parlando nel corso di una conferenza stampa al Cairo, il diplomatico egiziano ha spiegato che “la questione non è stata proposta in alcun modo, né sostenuta durante la riunione che si è svolta la scorsa settimana al Cairo”, ha aggiunto. (Res)