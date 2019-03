Libia: notabili di Sebrata in visita ai centri delle forze di Haftar nel sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di notabili della città di Sebrata, nell’ovest della Libia, si trova in questi giorni nel sud del paese. Secondo il giornale libico “Ewan Libya”, la delegazione è impegnata in una visita alle basi militari delle forze del generale Khalifa Haftar presenti nel Fezzan per incontrare i militari libici. In particolare, la visita si è concentrata nelle basi dove sono presenti anche elementi delle forze di sicurezza di Sebrata inviati nel sud a sostegno dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) di Haftar. (Lit)