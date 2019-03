Italia-Cina: Chongqing, proseguono eventi della Giornata del design italiano nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue oggi a Chongqing, in Cina, nello showroom Derlook, la terza edizione della Giornata del design italiano nel mondo, che si è aperta ieri. Il programma odierno prevede una serie di presentazioni a cura di operatori italiani del settore e un seminario di Mauricio Cardenas, docente del Polidesign di Milano. La manifestazione, che si pone come obiettivo la promozione e valorizzazione di uno dei settori più dinamici del "Made in Italy", è stata organizzata dal Consolato generale d'Italia a Chongqing con la collaborazione di numerosi partner, tra cui il Comitato di gestione della Nuova area di Liangjiang, l'Ufficio affari esteri della municipalità di Chongqing, Chongqing JS Ecool Commercial Management, l'Università di Chongqing, la Facoltà di design e arte dell'Accademia delle Belle arti del Sichuan, l'Associazione Architettura e decorazione di Chongqing. Il tema di questa edizione è "Il design e la città del futuro". Il prossimo 20 marzo la manifestazione farà tappa nella città di Chengdu, capoluogo della provincia cinese del Sichuan. (Cip)