Singapore: voli 737 Max sospesi dopo il disastro aereo in Etiopia

- Singapore si è aggiunta alla lista dei paesi che hanno deciso di sospendere i voli dei velivoli Boeing 737 Max, in risposta al disastro aereo che ha coinvolto un aeroplano dello stesso tipo domenica scorsa, in Etiopia. L’Autorità per l’aviazione civile della Città-Stato ha annunciato oggi di aver temporaneamente sospeso tutte le operazioni dei 737 Max in arrivo o in uscita dal paese a partire dalle 14.00 di oggi, “alla luce dei due incidenti mortali che hanno coinvolto aeroplani 737 Max in meno di cinque mesi”. La decisione del regolatore di Singapore interesserà SilkAir, che opera sei esemplari del velivolo, oltre a China Southern Airlines, Garuda Indonesia, Shandong Airlines e Thai Lion Air. (segue) (Fim)