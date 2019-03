Singapore: voli 737 Max sospesi dopo il disastro aereo in Etiopia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni del ministro hanno seguito di poche ore la decisione di Indonesia, Cina, Mongolia ed Etiopia di sospendere i voli delle loro flotte di 737 Max 8. La Federal Aviation Administration (Faa), il regolatore dell'aviazione civile Usa, ha pubblicato una nota ieri, affermando che il velivolo è sicuro. “La Faa valuta continuamente e supervisiona le prestazioni di sicurezza degli aerei commerciali statunitensi”, ha dichiarato l'agenzia in una nota. “La Faa adotterà provvedimenti immediati e appropriati nel caso vengano riscontrati rischi per la sicurezza”. Il nuovo velivolo di Boeing è stato protagonista di due disastri aerei in cinque mesi; il primo incidente, verificatosi lo scorso ottobre in Indonesia, è stato attribuito a un nuovo dispositivo di controllo automatico dell'assetto di volo. Pur fornendo rassicurazioni in merito alla sicurezza del velivolo, l’agenzia Usa ha chiesto a Boeing di aggiornarne il software entro la fine di aprile. (segue) (Fim)