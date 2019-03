Singapore: voli 737 Max sospesi dopo il disastro aereo in Etiopia (4)

- Le autorità dell’Indonesia hanno stabilito la sospensione di tutti i voli dei velivoli Boeing 737 Max operati dalle compagnie aeree nazionali, dopo il disastro aereo che ha coinvolto un velivolo dello stesso tipo in Etiopia, nella giornata di ieri. Ad annunciare il blocco dei voli è stato il ministero dei Trasporti indonesiano. L’Indonesia era stata protagonista, lo scorso ottobre, del primo incidente aereo a coinvolgere un 737 Max, ed anche in quell’occasione la flotta di velivoli fabbricati da Boeing era stata sottoposta a una serie di ispezioni. L’Indonesia è il terzo paese, dopo Etiopia, Cina, Mongolia e Isole Cayman, ad annunciare la messa a terra dei 737 Max in risposta allo schianto del velivolo di Etiopian Airlines. Ad oggi due compagnie aeree indonesiane operano in tutto 12 737 Max. (segue) (Fim)