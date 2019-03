Taiwan: presidente Tsai visiterà alleati la prossima settimana, possibile sosta negli Usa

- Il presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, intraprenderà la prossima settimana un viaggio ufficiale a Palau, Nauru e nelle Isole Marshall, tre degli Stati che ancora mantengono relazioni diplomatiche formali con l’Isola. Lo ha annunciato oggi il viceministro degli Affari esteri di Taiwan, Hsu Szu-chien; Hsu ha anche ipotizzato una sosta di Tsai negli Stati Uniti, che innescherebbe dure proteste dal parte della Cina. L’obiettivo del viaggio ufficiale, che inizierà il 21 marzo e si protrarrà per otto giorni, sarà quello di “approfondire i legami e le relazioni amichevoli” con gli alleati di Taiwan nel Pacifico, ha dichiarato il viceministro. Il funzionario ha spiegato che le autorità di Taiwan stanno ancora discutendo la possibile sosta del presidente Tsai negli Stati Uniti; fonti anonime citate dalla stampa locale affermano che Tsai potrebbe far tappa alle Hawaii o a Guam. Ad oggi Taipei mantiene relazioni diplomatiche formali con 17 paesi. Pechino, che non riconosce la statualità di Taiwan, ha intrapreso negli ultimi anni una efficace campagna di isolamento diplomatico dell’Isola. (segue) (Cip)