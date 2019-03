Taiwan: presidente Tsai visiterà alleati la prossima settimana, possibile sosta negli Usa (3)

- Il confronto militare e strategico in atto tra Stati Uniti e Cina nell’Asia-Pacifico ha subito una preoccupante intensificazione nelle scorse settimane, a danno di Taiwan, che pare delinearsi come “punto caldo” di quella che molti analisti descrivono già come una nuova Guerra fredda. Il governo cinese ha sospeso i contatti diplomatici con l’Isola nel giugno 2016, dopo il rifiuto da parte del presidente taiwanese neoeletto, Tsai Ing-wen, di riconoscere il cosiddetto “Consenso del 1992”, fondamento politico del principio di “Una sola Cina”. Da allora, Pechino ha intrapreso contro Taiwan una dura quanto efficace campagna di isolamento diplomatico e accerchiamento militare, e numerosi analisti – così come fonti della Difesa Usa – esprimono ormai apertamente il timore che Pechino possa muovere in un futuro non remoto all’annessione forzosa dell’Isola, di cui la Cina non ha mai riconosciuto l’indipendenza. (segue) (Cip)