Taiwan: presidente Tsai visiterà alleati la prossima settimana, possibile sosta negli Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso novembre il Partito democratico progressista di Taiwan (Dpp) del presidente Tsai ha subito una durissima sconfitta alle elezioni locali, che ha certificato la situazione di grave difficoltà dell’Esecutivo taiwanese in carica, dovuta anche all’anemia economica dell’Isola. Il governo cinese ha approfittato immediatamente dello stato di vulnerabilità del governo di Taipei: il 2 gennaio scorso, il presidente cinese Xi Jinping ha tenuto un importante discorso pubblico in merito a Taiwan e alle relazioni inter-Stretto, ribadendo che la Cina è determinata a conseguire la riunificazione, a qualunque costo. Xi ha respinto le obiezioni relative alla presunta incompatibilità dei sistemi politici, sociali ed economici, citando l’esempio di Hong Kong, che si è ricongiunta alla Cina nel 1997 all’insegna del principio di “un paese, due sistemi”. Xi ha dichiarato che “i cinesi non dovrebbero combattere i cinesi”, ma ha altresì avvertito che Pechino deve “riservarsi l’opzione di adottare qualunque misura necessaria” a combattere qualunque tendenza separatista nell’Isola. (segue) (Cip)