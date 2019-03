Taiwan: presidente Tsai visiterà alleati la prossima settimana, possibile sosta negli Usa (5)

- Tsai ha annunciato all’inizio di questo mese l’intenzione di candidarsi ad un nuovo mandato presidenziale in occasione delle elezioni del 2020, nonostante la crescente ostilità con Pechino e il calo della popolarità, culminato nella disfatta del suo partito alle elezioni locali dello scorso anno. Tsai ha annunciato le proprie intenzioni nel corso di una intervista concessa al giornalista della Cnn Matt Rivers a bordo dell’aereo presidenziale taiwanese. “E’ naturale che un presidente in carica avverta l’esigenza di fare di più per il proprio paese, e di portare a compimento le priorità della sua agenda”, ha detto la presidente. Tsai è la prima donna a ricoprire l’incarico di presidente di Taiwan; eletta nel 2016 con la promessa di rilanciare l’economia dell’Isola e ridurne la dipendenza dalla Cina continentale, Tsai si è trovata a gestire un quadro in progressivo peggioramento su entrambi i fronti. (segue) (Cip)