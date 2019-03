Taiwan: presidente Tsai visiterà alleati la prossima settimana, possibile sosta negli Usa (6)

- Il presidente di Taiwan ha dichiarato che l’isola non accetterà alcun accordo con la Cina che comprometta la sua sovranità e democrazia. Tsai ha commentato così l’ipotesi del presidente del partito di opposizione Kuomintang (Kmt), Wu Den-yih, di giungere alla firma di un accordo di pace con Pechino, in caso di vittoria del partito alle elezioni presidenziali del prossimo anno. “La società di Taiwan non accetterà alcun trattato che ne danneggi la sovranità nazionale e la democrazia”, ha replicato oggi Tsai, nel corso di una conferenza stampa a Taipei. Il presidente ha aggiunto che Taiwan e la Cina non potranno davvero conseguire la pace sino a quando Pechino avrà rinunciato all’uso della forza per annettere l’Isola. A partire dallo scorso anno Pechino ha effettuato un progressivo avvicinamento al partito Kuomintang, che ha ottenuto una vittoria alle elezioni locali dello scorso novembre. (segue) (Cip)