Taiwan: presidente Tsai visiterà alleati la prossima settimana, possibile sosta negli Usa (7)

Taiwan: presidente Tsai visiterà alleati la prossima settimana, possibile sosta negli Usa

- Qualunque proposta di pace da parte di Taiwan non sarebbe tale senza un impegno formale verso la “riunificazione”. E’ l’avvertimento giunto oggi da Pechino, dopo che il principale partito di opposizione taiwanese, il Kuomintang, ha aperto all’ipotesi di un accordo di pace con Pechino in caso di vittoria alle prossime elezioni presidenziali, il prossimo anno. Il portavoce dell’Ufficio cinese per gli affari di Taiwan, An Fengshan, ha dichiarato però che il govenro cinese è pronto a discutere qualunque misura possa beneficiare i cittadini su entrambe le sponde dello Stretto di Taiwan: “Se si tratta di giovare alla pace nello Stretto di Taiwan e promuovere l’interlocuzione pacifica, e di promuovere la riunificazione pacifica della madrepatria, è sicuramente possibile discutere assieme”, ha detto il funzionario. Pechino ha evitato per anni di affrontare l’ipotesi di un accordo di pace con Taiwan, che reputa una provincia secessionista. (Cip)