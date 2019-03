Filippine: sito d’informazione “Rappler” perde appello su proprietà straniera

- Una corte d’appello delle Filippine ha confermato ieri la condanna al sito web d’informazione “Rappler”, accusato di aver violato il bando costituzionale alla proprietà straniera degli organi d’informazione nazionali. Stando alle motivazioni allegate alla sentenza, il sito web ha consentito all’investitore Usa Omidyar Network di “partecipare” finanziariamente alle decisioni e alle operazioni relative al management. “Rappler”, noto per la sua posizione critica nei confronti del presidente Rodrigo Duterte, argomentava di non aver concesso a Omidyar il potere di controllare o influenzare i contenuti dell’informazione; già lo scorso anno, però, tale linea difensiva era stata bocciata da una corte d’appello e dal regolatore filippino della Borsa (Sec), ed era culminata nella revoca della licenza a “Rappler”. Il sito d’informazione e diversi osservatori denunciano il processo come un tentativo di silenziare il principale organo mediatico critico nei confronti dell’amministrazione presidenziale. (segue) (Fim)