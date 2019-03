Filippine: sito d’informazione “Rappler” perde appello su proprietà straniera (3)

- Il mese scorso le autorità delle Filippine hanno arrestato Ressa, per poi scarcerarla 24 ore più tardi previo pagamento di una cauzione. La giornalista, nota per le sue dure prese di posizione contro il presidente Duterte, era stata arrestata con l’accusa di diffamazione a mezzo stampa; il dipartimento di Giustizia delle Filippine aveva annunciato l’incriminazione di Ressa all’inizio di febbraio. Ressa è co-fondatrice e amministratrice delegata di “Rappler”, sito d’informazione protagonista negli ultimi due anni di numerosi scontri con il presidente filippino. L’incriminazione della giornalista è originata da un articolo del 2012, che le autorità del paese hanno definito “platealmente diffamatorio”. Ressa ha denunciato il proprio arresto come una forma di intimidazione. (segue) (Fim)