Filippine: sito d’informazione “Rappler” perde appello su proprietà straniera (4)

- Il Sindacato nazionale dei giornalisti delle Filippine ha fatto eco alla giornalista, denunciando un tentativo del governo di “silenziare la stampa”. Il portavoce di Duterte, Salvador Panelo, ha negato che il caso costituisca una violazione della libertà di stampa, ma una risposta ordinaria a un capo d’imputazione penale. “Rappler” è impegnato in un contenzioso con le autorità filippine per accuse di evasione fiscale; il mese scorso il dipartimento di Giustizia ha negato alla società un patteggiamento. “Rappler” è in prima fila tra quanti accusano il presidente Duterte di autoritarismo e violazione dei diritti umani, in relazione alla sanguinosa guerra al narcotraffico intrapresa dal presidente due anni fa e dalle annose ostilità con le milizie maoiste e i gruppi fondamentalisti islamici attivi nel paese. (segue) (Fim)