Filippine: sito d’informazione “Rappler” perde appello su proprietà straniera (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso settembre Duterte ha preso pubblicamente atto per la prima volta delle uccisioni extra-giudiziali commesse durante la sua amministrazione nel contesto della sanguinosa guerra al narcotraffico. Durante un discorso di fronte a membri dell’Esecutivo presso il palazzo presidenziale, Duterte è tornato a parlare dell’offensiva contro la droga intrapresa dal suo governo, che è stata segnata da migliaia di uccisioni e che ha causato dure critiche all’indirizzo di Manila da parte della comunità internazionale. Riferendosi al presunto complotto ai suoi danni da parte di elementi delle Forze armate, il presidente ha dichiarato: “Ho chiesto alle Forze armate, qual è la mia colpa? Ho rubato anche un solo peso? Il mio unico peccato sono le uccisioni extra-giudiziali”. Duterte non ha ulteriormente approfondito la questione, ma il suo commento è già stato citato da quanti sollecitano la Corte penale internazionale a processare il presidente filippino per crimini contro l’umanità. (Fim)