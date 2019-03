Corea del Nord: Onu indaga possibili violazioni del regime sanzionatorio (2)

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è disponibile a partecipare ad un terzo summit con il leader nordcoreano Kim Jong-un, ma sarà necessario del tempo prima che tale incontro possa essere concretamente organizzato. Lo ha dichiarato domenica il consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Usa, John Bolton, nel corso di una intervista ad Abc News. Bolton ha dichiarato che l’amministrazione Trump non si fa illusioni in merito alla permanenza della capacità nucleare di Pyongyang, ma nondimeno Trump resta fiducioso in merito alla sua relazione personale con il leader nordcoreano. Le dichiarazioni di Bolton seguono i rapporti di think tank statunitensi e dell’intelligence sudcoreana, che la scorsa settimana hanno annunciato la parziale ricostruzione del sito nordcoreano per i test balistici do Sohae, e forse un riavvio delle attività presso lo stabilimento di Sanumdong, vicino a Pyongyang, dove la Corea del Nord ha realizzato il suo primo missile balistico intercontinentale. Bolton non ha commentato queste indiscrezioni, ma ha dichiarato che sarebbe un errore assumere che il Nord tenga fede “automaticamente” agli impegni assunti. (segue) (Was)