Corea del Nord: Onu indaga possibili violazioni del regime sanzionatorio (3)

- Il Servizio di intelligence nazionale della Corea del Sud ha anche riferito che la Corea del Nord starebbe operando regolarmente le centrifughe per l’arricchimento dell’uranio presso il suo principale complesso nucleare, quello di Yongbyon. “Le strutture per l’arricchimento dell’uranio hanno operato normalmente anche prima del recente summit tra Stati Uniti e Corea del Nord”, hanno riferito i funzionari dell’intelligence durante una audizione parlamentare, riferendosi all’incontro di Hanoi tra i leader di quei due paesi, alla fine di febbraio. L’agenzia di intelligence ha confermato che Pyongyang ha interrotto alla fine dello scorso anno le operazioni del suo reattore nucleare da 5 megawatt, sito sempre a Yongbyon, e che non starebbe conducendo alcuna operazione di riprocessamento del combustibile nucleare. (segue) (Was)