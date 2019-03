Corea del Nord: Onu indaga possibili violazioni del regime sanzionatorio (4)

- Il presidente Usa, Donald Trump, ha detto mercoledì che sarebbe molto deluso dal leader nordcoreano Kim Jong-un, se dovesse essere confermato che Pyongyang ha avviato i ripristino del sito per i collaudi balistici a lungo raggio di Sohae, nella città di Tongchang-ri. "Sarei molto deluso se ciò fosse vero”, ha detto il presidente, aggiungendo che è troppo presto per sapere se questa è davvero l'intenzione della Corea del Nord. Trump ha aggiunto che il rapporto tra Stati Uniti e Corea del Nord è "buono", ma che continuerà ad esaminare le informazioni in merito alle attività di quel paese. (segue) (Was)