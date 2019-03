Corea del Nord: Onu indaga possibili violazioni del regime sanzionatorio (6)

- Il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, avrebbe compiuto un infruttuoso tentativo dell’ultimo minuto per evitare che il presidente Usa, Donald Trump, interrompesse i negoziati bilaterali ad Hanoi, la scorsa settimana. Lo affermano fonti dell’amministrazione presidenziale Usa citate dall’emittente “Cnn”. Giovedì scorso, mentre Trump si preparava ad abbandonare anticipatamente il secondo summit con l’omologo nordcoreano senza alcun accorto per l’allentamento delle sanzioni a carico del Nord, il viceministro degli Esteri nordcoreano, Choe Son-hui, si sarebbe presentata alla delegazione Usa con un messaggio dell’ultimo minuto di Kim, con l’offerta di una revoca “parziale” delle sanzioni in cambio dello smantellamento del sito nucleare di Yongbyon. Trump aveva precedentemente lasciato il tavolo delle trattative, dopo che Kim aveva chiesto una revoca del regime sanzionatorio in cambio della medesima contropartita. Secondo le fonti citate dalla Cnn, l’offerta dell’ultimo minuto non è andata in porto a causa delle divergenze in merito alla definizione del sito di Yongbyon e delle sue infrastrutture accessorie. Alla fine Kim avrebbe accettato di smantellare tutte le infrastrutture del sito, ma gli Usa hanno comunque giudicato insufficiente la proposta. “Ho ritenuto che quella particolare infrastruttura, sebbene molto grande, non fosse sufficiente” a giungere a un accordo, ha poi spiegato Trump, durante la conferenza stampa seguita al fallimento del summit. (segue) (Was)